Chiedono soldi per la coda agli uffici immigrazione aggressione alla Fortezza

Nella mattinata di ieri, la polizia è intervenuta a causa di una lite tra persone in fila davanti alla caserma Fadini. Gli uffici immigrazione erano chiusi, ma si sono verificati episodi di minacce e aggressioni legati a richieste di denaro per l’accesso alla fila. L’intervento delle forze dell’ordine ha cercato di riportare la calma e gestire la situazione.

Ieri mattina, la polizia di Stato è intervenuta in seguito alla segnalazione di una lite tra alcune persone in fila all'esterno della caserma Fadini, sede degli uffici immigrazione che, al momento dei fatti, erano chiusi al pubblico.Secondo quanto finora ricostruito, due cittadini peruviani che si trovavano lungo il perimetro della caserma in via della Fortezza sarebbero stati avvicinati da una coppia di connazionali. Questi ultimi, minacciandoli, avrebbero intimato loro di consegnare una somma di denaro in cambio della possibilità di occupare un posto nella fila. Al rifiuto delle vittime, sarebbe scattata l'aggressione.

