Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere | la perizia sulla ragazza accusata di doppio infanticidio

La perizia sulla giovane Chiara Petrolini, accusata di doppio infanticidio, conferma che era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. La valutazione psichiatrica disposta dalla Corte d'assise di Parma evidenzia che la ragazza non soffre di patologie che possano compromettere la capacità di giudizio, fornendo elementi importanti nell’ambito del procedimento giudiziario.

Le conclusioni delle esperte Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli: nessuna patologia identificata. La giovane, per la Procura, avrebbe partorito, ucciso e poi seppellito i suoi due bambini Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti che le vengono contestati. Per la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'assise di Parma, la giovane non soffre di alcuna patologia che possa aver compromesso la sua capacità di giudizio. La 22enne di Vignale di Traversetolo è accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino della villetta di famiglia i suoi due figli, partoriti a maggio 2023 e ad agosto 2024.🔗 Leggi su Today.it

