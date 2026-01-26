La perizia psichiatrica nella vicenda di Chiara Petrolini ha confermato che al momento dei fatti era in grado di intendere e di volere, escludendo la presenza di patologie mentali. Questa valutazione si inserisce nel quadro del processo a carico della giovane, accusata dell’omicidio e della sepoltura dei propri figli nel territorio di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma.

Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. È questa la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’assise di Parma nel processo a carico della 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo, nel Parmense, dove abitava. Secondo quanto emerso dall’accertamento, le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno riscontrato alcuna patologia psichiatrica tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere dell’imputata, ritenuta inoltre capace di stare in giudizio. La giovane viene descritta come un “soggetto immaturo e fragile”, ma non affetto da disturbi mentali, e quindi penalmente imputabile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chiara Petrolini è capace di intendere e di volere: la perizia psichiatrica esclude patologie

