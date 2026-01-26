Chiara Petrolini è capace di intendere e di volere | la perizia psichiatrica esclude patologie
La perizia psichiatrica nella vicenda di Chiara Petrolini ha confermato che al momento dei fatti era in grado di intendere e di volere, escludendo la presenza di patologie mentali. Questa valutazione si inserisce nel quadro del processo a carico della giovane, accusata dell’omicidio e della sepoltura dei propri figli nel territorio di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma.
Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. È questa la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’assise di Parma nel processo a carico della 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo, nel Parmense, dove abitava. Secondo quanto emerso dall’accertamento, le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno riscontrato alcuna patologia psichiatrica tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere dell’imputata, ritenuta inoltre capace di stare in giudizio. La giovane viene descritta come un “soggetto immaturo e fragile”, ma non affetto da disturbi mentali, e quindi penalmente imputabile. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondimenti su chiara petrolini
Chiara Petrolini, la perizia psichiatrica: "Capace di intendere e volere"
Chiara Petrolini, professionista nel campo psichiatrico, ha rilasciato una perizia in cui afferma che la persona in questione era
La perizia psichiatrica, Chiara Petrolini era capace di intendere e volere
La perizia psichiatrica ha confermato che Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.
Ultime notizie su chiara petrolini
Argomenti discussi: Neonati sepolti in giardino, la perizia: Chiara Petrolini capace di intendere e di volere; Gli psicologi del Racis dei carabinieri: Chiara Petrolini? Razionale e capace di spiegare le sue decisioni; Neonati sepolti, la psicoterapeuta cita la nonna e Chiara si commuove; Salario minimo in Campania, una proposta per la Regione sulle disuguaglianze economiche.
Chiara Petrolini e i neonati sepolti, la perizia: Capace di intendere e volereChiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di aver ucciso e sepolto i due figli, partoriti a distanza di un anno è capace di intendere e di volere. Questa la conclusione della perizia ... tg.la7.it
Chiara Petrolini è capace di intendere e volere: il risultato della perizia psichiatricaIl risultato della perizia psichiatrica su Chiara Petrolini è che la 22enne era capace di intendere e volere al momento dell'uccisione dei suoi due neonati ... notizie.it
Il narcisismo vulnerabile di Chiara Petrolini come detonatore Quando il problema non è la follia, ma il narcisismo fragile C’è un equivoco enorme che spesso domina il dibattito pubblico: si pensa che certi comportamenti estremi nascano dalla “pazzia”. Molto p - facebook.com facebook
Chiara Petrolini e i neonati sepolti. La perizia "Capace di intendere e di volere" x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.