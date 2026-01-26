Katia Follesa, nota volto di Mare Fuori, è stata sposata con il comico e attore Angelo Pisani, con cui ha avuto una figlia. Dopo la separazione, i due hanno mantenuto un rapporto professionale. Attualmente, Katia è coinvolta con un nuovo compagno, ma i dettagli sulla sua vita privata sono riservati. Questa breve panoramica offre un quadro chiaro delle sue relazioni più note.

L’ex marito di Katia Follesa è il comico e attore Angelo Pisani. I due, che hanno avuto una lunga relazione e una figlia, hanno continuato a collaborare artisticamente anche dopo la fine del loro matrimonio. Attore di tv e teatro e comico, Pisani è stato il compagno di Follesa per un quarto di secolo. Insieme hanno costruito una famiglia – nel 2010 è nata la loro figlia Agata – ma non si sono mai sposati, pur avendo più volte scherzato sull’argomento nei loro spettacoli teatrali. Dopo un lungo percorso di amore e progetti condivisi, la coppia ha infatti deciso di separarsi, ma l’intesa artistica resta solida e i due continuano a lavorare insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito e il nuovo compagno di Katia Follesa (volto famoso di Mare Fuori)

Approfondimenti su katia follesa

Katia Follesa e Angelo Pisani dimostrano che, anche dopo la fine di una relazione, è possibile mantenere un rapporto di affetto e rispetto reciproco.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su katia follesa

Argomenti discussi: Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano una lettera per l'altro figlio; Il ciclista amico dei bimbi, il criminologo, l’ex capo dei ghisa, il vecchio poliziotto: chi sono le new entry in Comune a Milano; Marco Mengoni è fidanzato? Ecco chi è la sua ex fidanzata storica Claudia; Addio a Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto del 1980 con l'Inter e giocò in B col Milan.

Chi sono gli mariti ex di Brigitte Nielsen/ Da Stallone a Mattia Dessì: Uomo più giovane? Per me…Chi sono gli ex di Brigitte Nielsen? La modella e attrice danese ha avuto cinque figli: Tutti quelli che mi criticavano oggi sono... ... ilsussidiario.net

Caterina Ginzburg, Emma e Irene: chi sono ex moglie e figlie di Mario Calabresi/ Vita privata del giornalistaChi sono Caterina Ginzburg, Emma e Irene, ex moglie e figlie di Mario Calabresi: la vita privata del giornalista e la loro separazione nel 2020 Chi è Caterina Ginzburg, ex moglie di Mario Calabresi: ... ilsussidiario.net

Katia Follesa | No vabbè mi adoro Domenica 18 Gennaio 2026 ore 17.00 Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum Via Caprera, 5, 25100 BRESCIA BS Scritto da Katia Follesa e Angelo Pintus. Katia Follesa per la prima volta da sola sul palco. “Sono sempre - facebook.com facebook

#12gennaio #AccaddeOggi Attrice comica, volto della TV e del teatro: auguri a Katia Follesa nata a Giussano nel 1976 e lo scorso anno tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo. Alla Mostra del Cinema del 2021 è stata premiata come "miglior personaggio f x.com