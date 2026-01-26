Chi sono l’ex marito e il nuovo compagno di Katia Follesa volto famoso di Mare Fuori

Katia Follesa, nota volto di Mare Fuori, è stata sposata con il comico e attore Angelo Pisani, con cui ha avuto una figlia. Dopo la separazione, i due hanno mantenuto un rapporto professionale. Attualmente, Katia è coinvolta con un nuovo compagno, ma i dettagli sulla sua vita privata sono riservati. Questa breve panoramica offre un quadro chiaro delle sue relazioni più note.

L’ex marito di Katia Follesa è il comico e attore Angelo Pisani. I due, che hanno avuto una lunga relazione e una figlia, hanno continuato a collaborare artisticamente anche dopo la fine del loro matrimonio. Attore di tv e teatro e comico, Pisani è stato il compagno di Follesa per un quarto di secolo. Insieme hanno costruito una famiglia – nel 2010 è nata la loro figlia Agata – ma non si sono mai sposati, pur avendo più volte scherzato sull’argomento nei loro spettacoli teatrali. Dopo un lungo percorso di amore e progetti condivisi, la coppia ha infatti deciso di separarsi, ma l’intesa artistica resta solida e i due continuano a lavorare insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’amore passa, ma l’affetto no: il bellissimo rapporto di Katia Follesa con l’ex marito Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani dimostrano che, anche dopo la fine di una relazione, è possibile mantenere un rapporto di affetto e rispetto reciproco.

In 5 puntate spassose di magia natalizia e satira sociale, la storia di due infermieri fuori sede che scoprono un collegamento magico fra la loro Sicilia e il Nord. Il cast è pieno di volti noti, da Katia Follesa a Jerry Calà

