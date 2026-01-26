CHI HA FATTO FUORI BELÉN E BARBARA? LA RIVELAZIONE CHOC DI MARYSTHELL POLANCO!
In questo articolo si analizzano le dichiarazioni di Marysthell Polanco riguardo all’addio di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso a Mediaset. Verranno esplorati i possibili retroscena e le persone coinvolte, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla vicenda senza sensazionalismi. La ricostruzione si basa sulle ultime rivelazioni, per comprendere meglio le dinamiche dietro a questa importante decisione televisiva.
Una figura misteriosa dietro l’addio di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso a Mediaset: le dichiarazioni sorprendenti di Marysthell Polanco svelano un possibile retroscena inedito. C’è aria di mistero tra i corridoi dorati di Cologno Monzese. Una voce inaspettata, quella di Marysthell Polanco — ex volto noto dell’universo berlusconiano, emersa ai tempi del caso Ruby — riapre il caso dell’allontanamento improvviso di due icone della TV italiana: Belén Rodríguez e Barbara d’Urso. In un’intervista trasmessa su ErreTV, Polanco ha sganciato una dichiarazione che sa di clamorosa rivelazione: non sarebbero stati né Marina né Pier Silvio Berlusconi a silurare le due conduttrici. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Marysthell Polanco: “Belén e D’Urso fuori da Mediaset a causa di una persona, i figli di Berlusconi non c’entrano”
Recenti notizie indicano che Mediaset abbia deciso di non rinnovare i contratti di Barbara d’Urso e Belén Rodríguez, motivando la scelta con la presenza di una figura non ancora identificata.
Rivelazione scottante su Belén Rodríguez e Barbara d’Urso fuori da Mediaset “c’entra una persona potente”, le parole dell’ex amica di Berlusconi
Un’indiscrezione riguarda l’uscita di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso dai programmi Mediaset.
