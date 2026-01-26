Chi era Enea Tonoli morto dopo essersi tuffato in un canale per salvare il suo cane

Enea Tonoli, 46 anni, è deceduto nel canale Virgilio a Monzambano, Mantova. La sua morte è avvenuta mentre, nel tentativo di salvare il proprio cane in difficoltà, si era tuffato nel corso d'acqua. L’incidente ha suscitato commozione e riflessioni sulla solidarietà e il valore del coraggio nel momento del bisogno.

