Chi era Alex Pretti l’infermiere con radici trentine ucciso in strada negli Stati Uniti dall' Ice

Alex Pretti, infermiere trentino di 37 anni, è stato tragicamente ucciso a Minneapolis durante un’operazione delle forze federali statunitensi. Le sue radici in Trentino e il suo ruolo nel settore sanitario rendono questa perdita particolarmente dolorosa. La sua morte ha suscitato attenzione sia per il contesto in cui è avvenuta sia per il valore della sua vita e del suo lavoro.

Una storia che parte dalla Val di Non, attraversa l’oceano e si intreccia con uno dei nodi più delicati dell’America contemporanea Aveva radici in Trentino Alex Jeffrey Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso a Minneapolis durante un intervento delle forze federali statunitensi. Una vicenda che scuote l’opinione pubblica americana e che, ora, tocca da vicino anche il nostro territorio: i bisnonni di Pretti erano originari della Val di Non, da dove emigrarono all’inizio del Novecento verso gli Stati Uniti. Oggi quella storia familiare riaffiora in uno dei casi più discussi degli ultimi mesi negli Usa, tra proteste, inchieste e richieste di verità.🔗 Leggi su Trentotoday.it

