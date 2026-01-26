Chi è Talat Bulut Halit Argun di Forbidden Fruit? Età e Instagram

Talat Bulut è l’attore che interpreta Halit Argun nella serie Forbidden Fruit. Conosciuto per la sua carriera nel cinema e in televisione, Bulut ha acquisito popolarità anche grazie alla sua presenza sui social, incluso Instagram. In questo articolo, si approfondiscono dettagli sulla sua identità, l’età e i profili social, offrendo un quadro completo sul personaggio e sull’attore che lo interpreta.

È il potente uomo d’affari Halit Argun di Forbidden Fruit, ma chi è l’attore che lo interpreta Talat Bulut? Qui una scheda con tutte le curiosità e informazioni sul suo conto: età, vita privata, moglie e figlia e Instagram dove poterlo seguire. Quanti anni ha l’attore Talat Bulut, che interpreta il potente Halit in Forbidden Fruit? È nato in Turchia a Sarikamis il 23 marzo 1956, la sua età dunque è di 69 anni. È del segno zodiacale dell’Ariete. Conosciuto in Patria per i suoi personaggi, è un attore molto stimato e ha ottenuto grande successo proprio in Forbidden Fruit. Passiamo alla vita privata dell’attore turco. 🔗 Leggi su Novella2000.it

