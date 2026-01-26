Chi è Sevda Erginci Zeynep Y?lmaz di Forbidden Fruit? Età e Instagram

Sevda Erginci è l’attrice turca nota per il ruolo di Zeynep Yilmaz nella serie Forbidden Fruit. Nata nel 1992, ha costruito una carriera consolidata nel panorama televisivo. La sua presenza sui social, in particolare su Instagram, permette ai fan di seguirla e conoscere meglio la sua vita privata e professionale. Per ulteriori dettagli su età e profilo ufficiale, si può consultare l’articolo di Novella 2000.

In Forbidden fruit è Zeynep Yilmaz. Conosciamo meglio la sua interprete Sevda Erginci: In Italia abbiamo scoperto Sevda Erginci nel ruolo di Ipek Gencer in Come sorelle e Zeynep Yilmaz in Forbidden Fruit. Ma cosa sappiamo davvero di lei, della sua carriera e vita privata? Conosciamola meglio tra età, altezza, fidanzato, carriera e Instagram dove seguirla. Dov’è nata, quanti anni ha e qual è altezza di Sevda Erginci, Zeynep di Forbidden Fruit? L’attrice è nata a Istanbul il 3 ottobre 1993 e la sua età è di 32 anni, dunque il suo segno zodiacale è la Bilancia. Cosa possiamo dire invece sulla sua vita privata? Sevda è nata da madre di origini macedoni, Zeynep Aydin, e da padre di origini mardinesi, Bülent Erginci. 🔗 Leggi su Novella2000.it

