Onur Tuna è un attore turco noto per il suo ruolo di Alihan Tasdemir nella serie Forbidden Fruit. Nato nel 1985, ha acquisito popolarità grazie alle sue interpretazioni sul piccolo schermo. La sua carriera si distingue per la versatilità e la presenza sul set. Questo articolo fornisce informazioni su chi sia, la sua età e il suo percorso professionale, offrendo un quadro chiaro e diretto sulla sua figura pubblica.

Noto non solo in Patria ma anche in Italia, chi è Onur Tuna che interpreta Alihan Tasdemir di Forbidden Fruit? Ecco tutte le curiosità sul suo conto come età, altezza, vita privata e Instagram. Quanti anni ha Onur Tuna? L’attore è nato il 2 luglio 1985 a Çanakkale, in Turchia. La sua età è 40 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Se vi state chiedendo quale sia l’altezza di Onur Tuna, possiamo dire che l’attore che interpreta Alihan Tasdemir di Forbidden Fruit è alto 1 metro e 95 centimetri circa, ma non conosciamo il peso. Sulla sua biografia e origini che altro sappiamo? La sua famiglia ha origini turche con radici a Salonicco, da parte materna. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Onur Tuna, Alihan Tasdemir di Forbidden Fruit? Età

Chi è ?evval Sam, Ender Çelebi di Forbidden Fruit? EtàEvval Sam, noto come Ender Çelebi in Forbidden Fruit, è un personaggio della serie televisiva.

Chi è Eda Ece, Y?ld?z Y?lmaz di Forbidden Fruit? Età e InstagramEda Ece è un'attrice turca nota per il suo ruolo di Yildiz Yilmaz nella serie Forbidden Fruit.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Forbidden Fruit 2, puntata oggi 24 gennaio: Zeynep e Alihan partono per l'America; Forbidden fruit, le anticipazioni: tra rimproveri e difese; Forbidden fruit, le trame dal 12 al 17 gennaio 2026; Forbidden Fruit 2, puntata oggi 17 gennaio: Alihan si arrabbia con Zeynep.

Onur, chi è il fidanzato di Cristiano MalgioglioSi sono conosciuti nel 2020, in un luogo suggestivo e pieno di colori: il Gran Bazar di Istanbul. È lì che Cristiano Malgioglio ha incrociato per la prima volta lo sguardo di Onur, un uomo turco di 40 ... dilei.it

Chi è Onur, il compagno di Cristiano Malgioglio/ Ci sposeremo, gli lascio la mia ereditàChi è il compagno di Cristiano Malgioglio: si chiama Onur e i due si sono conosciuti a Istanbul. La loro storia d'amore vissuta tra Italia e Turchia Cristiano Malgioglio, sempre un po’ criptico per ... ilsussidiario.net

Il bellissimo e talentuoso #OnurTuna che in #ForbiddenFruit interpreta l’affascinante Alihan, ha fatto parte anche del cast della dizi medical #IlDottorAli, nel ruolo del carismatico dottor Ferman. Non perdete la nuova puntata in onda tra poco su Canale 5 e, ovvi - facebook.com facebook