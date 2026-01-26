Chi è il commissario straordinario di Cervia | ecco il nome

Il 26 gennaio 2026, il Comune di Cervia ha annunciato che Michele Formiglio assumerà il ruolo di Commissario straordinario. Questa nomina riguarda la gestione temporanea dell’amministrazione comunale, in attesa di ulteriori sviluppi istituzionali. La figura del Commissario prefettizio si occupa di garantire il funzionamento amministrativo e l’attuazione delle decisioni durante il periodo di transizione.

Cervia (Ravenna), 26 gennaio 2026 – Sarà Michele Formiglio il Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Cervia. Nella mattina di oggi, infatti, sono state presentate al protocollo del Comune di Cervia le dimissioni da parte di 9 consiglieri comunali, su 16 assegnati – ovvero della maggioranza più 1. Le firme, raccolte ieri, sono state consegnate questa mattina attorno alle nove dall’ex presidente del consiglio comunale Samuele De Luca. In considerazione dell’urgente necessità di assicurare il normale funzionamento del Comune, il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha dunque disposto la sospensione del Consiglio Comunale ed ha contestualmente nominato il Prefetto in quiescenza Michele Formiglio Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri e le competenze di Consiglio, Giunta e Sindaco, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento del Consiglio Comunale da parte del Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

