Engin Akyürek è un attore turco noto per il suo ruolo di Tahir nella serie Io sono Farah. Nato nel 1981, ha maturato una significativa esperienza nel cinema e in televisione. Seguendo la sua carriera, è possibile trovare aggiornamenti e immagini sul suo profilo Instagram ufficiale. Per approfondire la sua biografia, età e presenza sui social media, consultate l'articolo di Novella 2000.

Engin Akyürek è l’attore che interpreta Thir in Io sono Farah. Conosciamolo meglio Se siete fan delle serie turche e di Io sono Farah e volete conoscere meglio Engin Akyurek, l’attore che interpreta Tahir, siete nel posto giusto. Conosciamolo meglio in questa scheda tra età, altezza, vita privata, moglie e Instagram dove seguirlo. Come si chiama l’attore che veste i panni di Tahir in Io sono Farah? Lui si chiama Enging Akyurek e a proposito della sua biografia sappiamo che è nato il 12 ottobre 1981 sotto il segno zodiacale della Bilancia. L’età è di 44 anni. È del segno zodiacale della Bilancia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Engin Akyürek, Tahir di Io sono Farah? Età e Instagram

Leggi anche: Engin Akyürek Tahir di io sono Farah età e Instagram

Leggi anche: Chi è Demet Özdemir, Farah di Io sono Farah? Età, fidanzato e Instagram

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cosa succede nella puntata di stasera di Io sono Farah (Behnam scopre che Kerim è suo figlio); Io sono Farah, le trame dal 26 al 30 gennaio 2026; La serie turca più romantica torna con una nuova stagione: abbiamo la data; Io sono Farah, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026 su Canale 5.

Durante le riprese di IO SONO FARAH Engin e Demet hanno vinto il premio come miglior coppia dell'anno per i ruoli di Tahir e Farah facebook