Che tempo che fa il fango di Giannini su Meloni | A tenere il mantello dell' imperatore

Su Che Tempo Che Fa, il commento di Giannini su Meloni ha attirato l'attenzione con l'immagine del “mantello dell'imperatore”. La trasmissione, tornata sul Nove dopo le festività natalizie e una puntata speciale su Ornella Vanoni, continua a offrire analisi e approfondimenti su temi politici e culturali di attualità, mantenendo uno stile sobrio e informativo, rivolto a un pubblico desideroso di contenuti chiari e accurati.

Torna Che tempo che fa, sul Nove, dopo la lunga pausa natalizia e la puntata speciale dedicata alla indimenticabile Ornella Vanoni. E torna, puntuale, lo spazio della indignazione. Ospite di Fabio Fazio, come sempre, c'è Massimo Giannini. E la firma di Repubblica spara a zero contro Donald Trump per colpire, più in generale, la destra e la stessa premier italiana Giorgia Meloni. La politica estera usata come una clava morale contro il governo. "Quando, con quella parata propagandistica ed essenzialmente televisiva, Trump ha fatto firmare ai capi di Stato del Golfo la pace di Sharm El Sheikh, già lì si capiva che due popoli, due Stati non ci sarebbero mai stati - premette Giannini -.

