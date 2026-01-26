chat di sangiuliano i giudici stoppano il garante e ranucci esulta

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Privacy alla Rai, riguardo alla diffusione degli audio della conversazione tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie, Federica Corsini, trasmessi da 'Report'. La decisione rappresenta un'importante pronuncia sulla tutela della privacy e sulla libertà di informazione nel contesto dei contenuti televisivi.

È stata annullata dal Tribunale di Roma la sanzione di 150mila euro che il garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione, da parte della trasmissione 'Report', degli audio relativi all'ormai famosa conversazione tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini. È lo stesso conduttore di Report Sigfrido Ranucci ad annunciarlo in un post su Facebook. "Era legittimo -scrive Ranucci - e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

