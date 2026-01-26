Il 25 gennaio Charlene di Monaco ha compiuto 48 anni. In occasione del suo compleanno, il Palazzo e la Fondazione a lei intitolata hanno condiviso un ritratto ufficiale, omettendo immagini della sua recente pettinatura, che ha suscitato alcune perplessità. La celebrazione è stata discreta, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, come consuetudine per la figura pubblica.

Charlene di Monaco ha festeggiato il suo 48esimo compleanno il 25 gennaio. Come consuetudine sia il Palazzo che la Fondazione che porta il suo nome hanno celebrato la Principessa pubblicato un suo ritratto ed entrambi hanno evitato foto con la sua nuova pettinatura che ha suscitato non poche perplessità. Charlene di Monaco compie 48 anni. Charlene di Monaco ha spento 48 candeline, è nata infatti il 25 gennaio 1977. A un mese e mezzo dal compleanno dei suoi gemelli, Jacques e Gabriella, alla Rocca si festeggia nuovamente. Sul profilo Instagram del Palazzo è stato pubblicato uno scatto ufficiale della Principessa, accompagnato dagli auguri di buon compleanno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco, la foto dei 48 anni nasconde la pettinatura controversa

Charlene di Monaco, i gemelli compiono 11 anni: la nuova foto. Gabriella è già un’iconaCharlene di Monaco e il principe Alberto festeggiano gli 11 anni dei loro gemelli, Jacques e Gabriella.

Leggi anche: Charlène di Monaco, dopo 14 anni tira fuori dallo scrigno la sua tiara di nozze

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Charlene di Monaco (47 anni) attua una nuova regola che riguarda suo figlio Jacques

Argomenti discussi: Charlene di Monaco con i capelli più lunghi della sua vita; Alberto di Monaco con la cicatrice sul viso, problemi di salute per il Principe; Il Principe Alberto II e la Principessa Charlene inaugurano una nuova area giochi per bambini a Monaco; Stephanie di Monaco e la figlia Camille Gottlieb super complici (e trendy) al Festival del Circo di Montecarlo.

Charlene di Monaco, la foto dei 48 anni nasconde la pettinatura controversaCharlene di Monaco ha compiuto 48 anni e il Palazzo l’ha celebrata con un nuovo ritratto dove i capelli lunghi, tanto criticati, sono stati nascosti. dilei.it

Charlene di Monaco con i capelli più lunghi della sua vitaCharlene di Monaco oggi mostra i capelli più lunghi della sua vita. Una trasformazione che rende il suo viso radioso e sereno. amica.it

Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco compie 48 anni. In occasione del suo 48° compleanno, il Palazzo del Principe di Monaco ha pubblicato una foto della Principessa. La Principessa Charlene è la moglie del Principe Alberto II di Mon facebook

Louis Ducruet svela per la prima volta i volti delle sue figlie in un evento a cui hanno partecipato Alberto e Charlene di Monaco. Il Principe Alberto II e la Principessa Charlene hanno partecipato all'inaugurazione dell'area giochi per bambini "Little Wonders" x.com