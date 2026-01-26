Certaldo in Fermento 2026 torna in Piazza Boccaccio, recentemente rinnovata, con un evento dedicato alla valorizzazione del centro storico e della comunità locale. La manifestazione offre un’occasione di incontro e di scoperta, promuovendo la cultura e le tradizioni di Certaldo in un contesto rinnovato e accogliente. Un appuntamento importante per rafforzare il senso di identità e promuovere lo sviluppo del territorio.

La manifestazione “Certaldo in Fermento” approda in Piazza Boccaccio, recentemente ristrutturata, per una nuova grande tappa tutta dedicata alla valorizzazione del centro e alla sua comunità. Dal 7, 8 e 9 luglio il borgo basso diventerà il palcoscenico di tre giorni di festa, musica, shopping e socialità, pensati prima di tutto per i certaldesi, ma aperti anche a visitatori e turisti. Via II Giugno e Piazza Boccaccio saranno il centro nevralgico della manifestazione: negozi aperti tutte le sere, mercatini allestiti lungo tutta la via durante la settimana dei saldi e un’atmosfera viva, accogliente e partecipata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

