Centro autismo superata quota duemila firme

È stata raggiunta e superata la soglia di duemila firme per la petizione che richiede al Comune l’istituzione di un nuovo centro dedicato all’autismo. Questa iniziativa testimonia l’importanza di rispondere alle esigenze delle persone con autismo e delle loro famiglie, sottolineando l’interesse della comunità a promuovere servizi più adeguati e accessibili sul territorio.

Ha raggiunto, e superato, quota duemila firme la petizione in corso per chiedere all'amministrazione comunale la realizzazione di un nuovo centro autismo. La stanno portando avanti le famiglie che vivono il problema. È partita qualche settimana fa e ha come obiettivo arrivare a cinquemila adesioni. Prossimo appuntamento al gazebo sabato prossimo, 31 gennaio, sempre lungo corso Umberto, dove chi vorrà dare sostegno alla campagna potrà firmare dalle 10 alle 13. Una iniziativa che viaggia parallela ad una azione politico-amministrativa che sta valutando diverse ipotesi per arrivare a dotare la città di questa struttura perché quella attuale, a Civitanova Alta, non viene considerata adeguata a rispondere alle esigenze del fenomeno.

