Centenario Abdus Salam | all' Ictp la tavola rotonda sul futuro della fisica quantistica

In occasione del centenario della nascita di Abdus Salam, premio Nobel e fondatore dell’Ictp di Trieste, si tiene una tavola rotonda sul futuro della fisica quantistica. L’evento apre un confronto sulle prospettive e le sfide della ricerca, celebrando l’eredità di Salam e il ruolo della scienza come patrimonio condiviso dell’umanità. Un momento dedicato alla riflessione sulle innovazioni e gli obiettivi della fisica moderna.

Nel centenario dalla nascita del suo fondatore, il centro triestino riunisce esperti e decisori per discutere l'impatto economico e sociale della quantum science Nel centenario della nascita di Abdus Salam, il fisico premio Nobel e fondatore dell'Ictp di Trieste, il centro internazionale riapre il dibattito sulla visione che ha ispirato la sua missione: la scienza come patrimonio comune dell'umanità. Il 29 gennaio, l'Ictp organizza una tavola rotonda internazionale sul futuro delle tecnologie quantistiche, interrogandosi se questi sviluppi saranno un bene comune oppure contribuiranno ad aumentare le disuguaglianze globali.

