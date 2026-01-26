ceduto mentalmente dispiace per i tifosi

La partita tra Lube Civitanova e Milano si è conclusa con una sconfitta per i campioni in carica, che continuano a perdere terreno nella classifica della Superlega. La squadra non è riuscita a esprimere il solito livello e i punti sfumano, lasciando i tifosi delusi. È un momento difficile per i biancorossi, che cercano di ritrovare la continuità per risalire la classifica e riconquistare fiducia.

La Lube Civitanova va a fiammate e non basta per portare via punti da Milano. I cucinieri vedono allontanarsi ancora di più i piani alti della Superlega. Coach Giampaolo Medei non è di certo soddisfatto dall’ennesimo passo falso dei cucinieri: "La squadra ha ceduto di nuovo mentalmente nelle difficoltà". Queste le sue prime parole che sottolineano il momento non facile della Lube, sembra più attardata in campionato: "Non è la prima volta che succede e mi dispiace molto per i tifosi, perché stasera per due set non siamo riusciti a leggere la partita - continua Medei -. Dopo un terzo parziale in cui tutto è andato invece per il verso giusto, nel successivo quarto set ci siamo bloccati di nuovo, andando in tilt su un normalissimo turno al servizio del loro palleggiatore in cui abbiamo subito tre break". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

