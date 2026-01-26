Ceccano dopo due anni riparte lo scuolabus Le novità e le regole

A Ceccano, il servizio di scuolabus riprenderà lunedì 26 gennaio 2026, dopo due anni di sospensione. Sono state introdotte alcune novità e regole per garantire un trasporto sicuro e efficiente agli studenti. Si invita genitori e studenti a consultare le indicazioni ufficiali per conoscere le modalità di accesso e le eventuali misure adottate.

Il servizio sarà attivo da oggi. Potranno salire a bordo tutti gli utenti la cui domanda è stata accettata dal sistema entro mercoledì 21 gennaio Dopo due anni di stop, tornano a circolare gli scuolabus a Ceccano. Il servizio di trasporto scolastico riprenderà ufficialmente lunedì 26 gennaio 2026. Ad annunciarlo sono il sindaco Andrea Querqui e l'assessore delegato Francesca Ciotoli, che hanno delineato le modalità di questa fase di ripartenza, definita "sperimentale" ma necessaria per consolidare l'offerta in vista dei prossimi mesi. I mezzi inizieranno a percorrere il territorio comunale a partire dalle ore 07:10.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

