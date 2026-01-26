Il recente sondaggio Swg per Tg La7 mostra un quadro politico stabile, con il centrodestra saldo e il centrosinistra in crescita. Il Movimento 5 Stelle continua a perdere consensi, mentre gli italiani esprimono le loro preferenze di voto al 26 gennaio 2026. I dati riflettono le attuali tendenze politiche e offrono un quadro delle intenzioni di voto nel Paese.

Il nuovo sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto degli italiani al 26 gennaio 2026, delineando un quadro politico in cui il centrodestra resta forte, il centrosinistra cresce e il M5S continua a perdere terreno. In testa si conferma Fratelli d’Italia, che consolida la leadership tra i partiti italiani. La forza guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% rispetto alla rilevazione precedente, salendo al 31,2% e rafforzando il suo primato. Segnale positivo anche per il Partito Democratico, che prosegue la fase di crescita sotto la guida della segretaria Elly Schlein. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “C’è un big nei guai”. Sondaggio Mentana, il partito italiano che affonda: c’è chi invece se la ride

I primi sondaggi del nuovo anno politico in Italia evidenziano numeri preoccupanti per alcuni leader e forze politiche.

All'inizio del 2026, la scena politica italiana si presenta con una stabilità apparente, nonostante alcuni segnali di movimento tra i partiti.

Il partito di #GiorgiaMeloni non solo sfonda quota 30 per cento, ma anche 31: il #sondaggio di #Swg per #EnricoMentana x.com

