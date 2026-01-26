Cdr va al tappeto a Piacenza Non basta la rete di Caselli
Nel campionato di Piacenza, la Cdr subisce una sconfitta per 2-1 contro la Bobbiese. Nonostante la rete di Caselli, la squadra non riesce a conquistare il risultato desiderato. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, con cambi strategici e un ritmo sostenuto. Un passo indietro per la Cdr, che dovrà analizzare gli aspetti da migliorare per le prossime gare.
BOBBIESE 2 CDR MUTINA 1 BOBBIESE: Ansaldi, Guglielmetti A., Metti, Gambazza, Balbo, Compaore, Cloralio (80’ Tessera), Bongiorni, Scabini (80’ Velardi), Imprezzabile (85’ Biolchi), Russo (26’ Guglielmetti E.). A disp. Isola, Livelli, Borsatti, Blanco, Curti. All. Bongiorni. CDR MUTINA: Malagoli, Vacondio (29’ Gargano), Hajbi, Caselli (87’ Bellucci), Serra, Ricaldone, Cremaschi (46’ Sakaj), Gualdi (65’ Cuoghi), Fantastico, Hoxha, Panzanato (65’ Teggi). A disp. Schena, Ognibene, Gollini, Mazzoni. All. Paganelli. Arbitro: Monaco di Bologna. Reti: 29’ Scabini, 37’ Caselli, 56’ Cloralio Note: ammoniti Bongiorni, Velardi, Caselli Una Bobbiese affamata di punti salvezza piega la CDR Mutina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
