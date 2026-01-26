Catania | solidarietà vittoria e segnali da grande squadra

A Catania, lo sport si unisce alla solidarietà: durante la partita contro il Cosenza, il presidente Ross Pelligra ha annunciato che l’incasso sarà devoluto alle vittime del recente maltempo che ha colpito la Sicilia. Un gesto che testimonia come la grande squadra possa essere anche vicina alla comunità nei momenti di bisogno, rafforzando il senso di solidarietà e vicinanza tra sport e società.

Sport e solidarietà a braccetto. Catania-Cosenza si è aperta con un gesto forte, di quelli che restano impressi: il presidente rossazzurro Ross Pelligra ha annunciato che l’incasso del match sarà devoluto a favore delle vittime del maltempo che nei giorni scorsi ha duramente colpito la Sicilia. Un segnale concreto di vicinanza al territorio, accolto con grande partecipazione dal pubblico del Massimino, che ha risposto con calore e senso di comunità. Dentro questo contesto emotivo e simbolico, il Catania ha poi costruito forse la sua vittoria più convincente della stagione. Il 2-0 al Cosenza è il risultato di una prestazione intensa, compatta, mai in discussione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

