Castiglione del Genovesi fiaccolata per il sindaco Siano a un mese dall' agguato

Il 25 gennaio, a Castiglione del Genovesi, si è svolta una fiaccolata in solidarietà con il sindaco Carmine Siano, a un mese dall'agguato subito. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanze istituzionali e cittadini, che hanno manifestato vicinanza e sostegno in un momento difficile per la comunità. La manifestazione ha rappresentato un gesto di unità e vicinanza, sottolineando l'importanza di affrontare insieme le sfide della legalità e della sicurezza.

In corteo studenti e istituzioni. Il primo cittadino è ancora convalescente dopo l'aggressione subita Istituzioni e società civile si sono radunate domenica 25 gennaio nel comune salernitano per una marcia di solidarietà dedicata al sindaco Carmine Siano. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione locale, giunge a trenta giorni esatti dall'aggressione fisica subita dal primo cittadino la sera di Santo Stefano. Al corteo hanno aderito diverse figure istituzionali, tra cui la senatrice Anna Bilotti e una delegazione del Gal Colline Salernitane guidata dal direttore Eligio Troisi, oltre a numerosi sindaci del comprensorio.

