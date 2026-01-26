Caso Signorini stangata dei giudici su Corona Morbosa curiosità solo per profitto

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, ordinando la rimozione immediata di contenuti non autorizzati dai social media e hosting provider. La decisione si basa sulla tutela della privacy e del rispetto reciproco, evidenziando come la “morbosa curiosità” rivolta solo a scopi di profitto non sia tollerabile. La vicenda rappresenta un esempio di come la giustizia intervenga per proteggere i diritti dei soggetti coinvolti nel contesto digitale.

Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d'urgenza del conduttore tv Alfonso Signorini, rappresentato dai difensori Domenico Aiello e Daniela Missaglia, e ha ordinato a Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto" Signorini. Inoltre, il giudice "vieta e inibisce di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

