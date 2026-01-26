Caso Signorini legale Corona | Provvedimento sbagliato Gli hanno messo un bavaglio totale

Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, ha commentato il provvedimento del giudice civile di Milano che vieta la trasmissione di ulteriori contenuti di ‘Falsissimo’ su Alfonso Signorini, definendolo un provvedimento sbagliato e un bavaglio totale. La questione riguarda la libertà di espressione e il limite tra diritto alla privacy e diritto di cronaca.

Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, ha commentato su Instagram il provvedimento del giudice civile di Milano che vieta la messa in onda di ulteriori contenuti di ‘Falsissimo’ relativi ad Alfonso Signorini. “È un provvedimento sbagliato, profondamente sbagliato perché si muove da un presupposto errato, e cioè che in sostanza Fabrizio abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini”, ha spiegato l’avvocato che ha aggiunto. “È stato denunciato da Fabrizio l’esistenza di un sistema che comporterebbe la commissione di reati e non è che se lo è sognato perché ci sono delle denunce “. Chiesa parla di bavaglio totale da parte dei giudici: “Se un cittadino vuole dire qualcosa di cattivo su un altro e dice qualcosa di diffamatorio, benissimo, tu puoi querelarlo, puoi fargli causa, potrai essere risarcito, lui potrà andare in galera, potrai avere tutti i problemi, ma non puoi andare da un giudice e dirgli di stare zitto perché il bavaglio sulla bocca in questo Paese non si può dare a nessuno “, ha concluso il legale Questo articolo Caso Signorini, legale Corona: "Provvedimento sbagliato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso dei legali di Alfonso Signorini, bloccando temporaneamente la trasmissione di Falsissimo.

