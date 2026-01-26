caso signorini corona il giudice blocca la nuova puntata di falsissimo di questa sera annunciato il ricorso

Il giudice ha disposto il blocco della nuova puntata di

Milano, 26 gennaio 2026 - Niente puntata, annunciata come choc, del format online “Falsissimo” made i n Fabrizio Corona. Lo ha deciso il Tribunale civile di Milano accogliendo la richiesta dei legali di Alfonso Signorini. La decisione del giudice. Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha infatti acc olto il ricorso d'urgenza del conduttore tv Alfonso Signorini, rappresentato dai difensori Domenico Aiello e Daniela Missaglia, e ha ordinato a Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto" Signorini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Caso Signorini-Corona, il giudice blocca la nuova puntata di Falsissimo di questa seraIl giudice ha disposto il blocco della nuova puntata di “Falsissimo”, il format online condotto da Fabrizio Corona, prevista per questa sera.

Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in ondaIl giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa.

