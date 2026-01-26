Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso dei legali di Alfonso Signorini, bloccando temporaneamente la trasmissione di Falsissimo. La decisione si basa su motivazioni legali, fermando così la messa in onda del programma. Questa disposizione rappresenta un'azione giudiziaria che coinvolge il caso Signorini e Fabrizio Corona, in attesa di ulteriori sviluppi legali.

Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, fermando la messa in onda di Falsissimo. Il format ideato da Fabrizio Corona doveva andare in onda lunedì 26 Gennaio 2026 alle 21:00 su YouTube. Il provvedimento non si limita allo stop della puntata, ma impone anche altre restrizioni. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo. Anche Pupo fa delle forti rivelazioni sulla “questione Signorini” Il ricorso accolto e lo stop alla puntata di stasera. Falsissimo è stato bloccato per evitare la trasmissione prevista per stasera 26 Gennaio 2026, dopo che il giudice civile Roberto Pertile ha dato ragione al ricorso promosso dai legali di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Caso Signorini, bloccato Falsissimo: il provvedimento del giudice per Fabrizio Corona

ALFONSO SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO E SI DIFENDE DA FABRIZIO CORONA

Argomenti discussi: Corona contro Signorini, nuova battaglia in tribunale: si tenta di fermare Falsissimo prima della messa in onda, parla l'avvocato Ivano Chiesa; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Caso Signorini, Fabrizio Corona all'attacco: Contro di me un editto bulgaro, oggi il potere sono i social; Grande Fratello Vip 2026 non si farà: Mediaset ha bloccato il reality dopo il Corona-Signorini gate - fem.

