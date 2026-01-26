Caso Signorini accolto il ricorso | Fabrizio Corona non potrà più pubblicareonline contenuti diffamatori sul giornalista

Il caso Signorini si conclude con l’accoglimento del ricorso, che vieta a Fabrizio Corona di pubblicare online contenuti diffamatori sul giornalista. La richiesta, avanzata dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, stabilisce che il noto paparazzo dovrà pagare una sanzione di 2.000 euro. La decisione rappresenta un importante passo verso la tutela della reputazione di Signorini e il rispetto delle norme sulla diffamazione online.

È stato accolto il ricorso di Alfonso Signorini, presentato nei giorni scorsi dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello: Fabrizio Corona dovrà consegnare tutto il materiale che riguarda il giornalista e conduttore e non potrà più pubblicare in rete informazioni diffamatorie, o che ledano la privacy, dello stesso Signorini. Già nella giornata di lunedì 26 gennaio «Falsissimo» non andrà in onda. Intanto lo stesso Corona ha annunciato che ricorrerà, con i suoi legali, contro la decisione del Tribunale: «In Italia c'è la libertà di pensiero e di parola, in qualunque modo venga manifestata.

Caso Signorini, accolto il ricorso: Fabrizio Corona non potrà più pubblicare nulla online sul giornalistaIl tribunale ha accolto il ricorso nel caso Signorini, stabilendo che Fabrizio Corona non potrà più pubblicare contenuti online sul giornalista.

Accolto il ricorso di Signorini: Corona non potrà più pubblicare nulla onlineIl Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, emettendo un’ordinanza che vieta a Fabrizio Corona di pubblicare online la prossima puntata di Falsissimo, prevista per stasera.

