Caso Signorini accolto il ricorso | Corona non può pubblicare la puntata Lui replica | Non mi fermo

In Italia, il caso Signorini ha portato a un'importante decisione legale, con l'accoglimento del ricorso che impedisce a Corona di pubblicare la puntata. La risposta dell'interessato è decisa, sottolineando la volontà di non arrendersi. La vicenda evidenzia le tensioni tra diritto di cronaca e tutela della privacy, sollevando riflessioni sul ruolo delle istituzioni e dei protagonisti dello spettacolo nel rispetto delle regole.

«Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. lo non mi fermo ». Lo scrive, sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona, dopo che il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da Alfonso Signorini bloccando così i video, vecchi e nuovi, di “Falsissimo” sul conduttore tv. Secondo l’ex re dei paparazzi c’è «solo tanta, ma tanta paura della verità» e «questa non è Giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio. Se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi ». Il suo difensore, l’avvocato Ivano Chiesa, ha già annunciato che farà ricorso.🔗 Leggi su Open.online

