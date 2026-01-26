Caso Sangiuliano Report | il Tribunale annulla la sanzione del Garante della privacy

Il Tribunale di Roma ha recentemente annullato la sanzione imposta dal Garante della Privacy nel caso Sangiuliano. La decisione evidenzia come, in sede giudiziaria, siano stati riconsiderati alcuni aspetti della misura adottata dall’autorità garante. La vicenda rappresenta un esempio importante di confronto tra i diversi livelli di tutela e controllo nel settore della protezione dei dati personali.

Il tribunale ordinario di Roma ha annullato la sanzione che il Garante della privacy aveva emesso (con provvedimento n. 621 del 23 ottobre 2025) nei confronti della trasmissione ‘Report’ per la diffusione della telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie. Accogliendo il ricorso della Rai, il giudice “accoglie la domanda e per l’effetto annulla il provvedimento n. 621 del 23 ottobre 2025 emesso” dal Garante. Ranucci: “Vittoria Report e ufficio legale Rai”. “Caso Sangiuliano: annullata sanzione da 150mila euro. Vittoria di Report su Garante della Privacy: trasmettere audio era di interesse pubblico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

