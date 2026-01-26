caso sangiuliano annullata la sanzione alla rai del garante della privacy

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150 mila euro inflitta alla Rai dal Garante della Privacy. La sanzione riguardava la trasmissione, da parte di Report, di audio con una conversazione privata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la sua moglie, Federica Corsini. La decisione evidenzia l’importanza delle norme sulla tutela della privacy e dei diritti dei soggetti coinvolti.

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150 mila euro che il Garante della Privacy aveva inflitto alla Rai per la trasmissione, da parte di Report, degli audio contenenti una conversazione privata tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini. A dare notizia della decisione è lo stesso conduttore Sigfrido Ranucci, in un post su Facebook. «Era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai, riguardante la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Federica Corsini, trasmesso da Report.

