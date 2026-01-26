Casentino in frenata Sorride l’Alberoro
Il Casentino Academy, leader del girone C di Promozione, interrompe la serie positiva con un pareggio senza reti contro il Viciomaggio. La squadra, che aveva perso terreno contro il Pontassieve, non riesce a conquistare i tre punti e mantiene un solo punto di vantaggio sull’Audax Rufina, ora seconda in classifica. Un risultato che apre nuovi scenari nella corsa alle posizioni di vertice del campionato.
Frenano tutte le formazioni che occupano i piani alti della classifica del girone C di Promozione. La capolista Casentino Academy che, dopo il passo falso contro il Pontassieve doveva rispondere per allontanare l’Audax Rufina secondo a un punto, incappa in un pareggio a reti bianche contro il Viciomaggio. I biancoverdi confermano il loro ottimo momento e dopo due vittorie di fila trovano un punto contro la capolista del raggruppamento. Il Casentino comunque non perde la vetta visto che l’ Audax Rufina non ne approfitta andando a pareggiare a reti bianche in casa del Pontassieve. A proposito di frenate sabato, nell’anticipo di campionato, sconfitta del Montagnano in casa contro il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi per 2-1 con i cortonesi che allungano sulla zona rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti discussi: Casentino in frenata. Sorride l’Alberoro.
