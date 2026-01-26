Case | previsioni positive per il 2026 nelle grandi città tranne Genova

Secondo le previsioni di un noto gruppo immobiliare per il 2026, dieci grandi città italiane mostrano segnali di crescita nel mercato immobiliare. Tuttavia, Genova si distingue come l’unica città in cui i prezzi delle abitazioni non sono previsti in aumento. Questo scenario evidenzia differenze regionali e sottolinea l’importanza di valutare attentamente il mercato locale prima di investire.

Secondo le previsioni per il 2026 di un noto gruppo immobiliare, delle dieci grandi città prese in esame, Genova è l'unica dove i prezzi delle case non aumenteranno. Le altre non vedranno rialzi astronomici, ma sono orientate comunque in territorio positivo, non così la Superba. "I dati sul mercato immobiliare italiano sono ancora positivi - afferma Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi Gruppo Tecnocasa - come dimostrano anche quelli relativi alle compravendite del terzo trimestre del 2025. C’è interesse costante per l’abitazione, soprattutto per quella principale e il mercato del credito, ancora una volta, rappresenta una spinta fondamentale all’acquisto.🔗 Leggi su Genovatoday.it

