Cascio Meli e Sgroi | ecco la nuova governance della Dc guiderà il partito fino al congresso

Cascio, Meli e Sgroi sono stati nominati come nuovi rappresentanti della Democrazia Cristiana, incaricati di guidare il partito fino al prossimo congresso estivo. La decisione, presa dal vice segretario nazionale facente funzioni Gianpiero Samorì su proposta dei parlamentari regionali, definisce la governance temporanea della formazione politica in un momento di transizione.

La nuova governance della Democrazia Cristiana in Sicilia sarà composta da Salvatore Cascio, da Fabio Meli e da Carmelo Sgroi. "Si tratta di una scelta sinergica, unitaria, in accordo con il segretario dimissionario Cirillo e il gruppo dirigente, che coniuga l'esigenza di rinnovamento del partito assicurando, al contempo, maggiore collegialità nelle scelte", viene reso noto.

La Dc pensa al nuovo corso: "Il 13 giugno il congresso regionale"La Democrazia Cristiana in Sicilia ha annunciato il congresso regionale, previsto per il 13 giugno 2026.

