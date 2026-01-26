Casagrande ad Aprilia ne La Prova del Nove

Il Teatro Europa di Aprilia presenta “La prova del Nove”, lo spettacolo di Maurizio Casagrande. Un appuntamento che offre un momento di intrattenimento e riflessione, in un contesto culturale dedicato al pubblico locale. L’evento si inserisce nel programma teatrale della città, offrendo un’occasione per apprezzare il talento dell’attore e comico campano in una cornice sobria e di qualità.

Nuovo divertente appuntamento al Teatro Europa di Aprilia con il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande “La prova del Nove”. Casagrande decide di portare a teatro uno spettacolo fatto di musica e sketch ma si trova che a remare contro di lui c'è il produttore che non si fida del suo lavoro e i musicisti che neanche si ricordano il suo nome. La prima dello spettacolo sarà la prova del nove per dimostrare chi è e il suo talento, ma non sempre le cose vanno come previsto. Le gag divertenti non mancheranno, ma arriveranno insieme a musica dal vivo, racconto e tantissime risate. Casagrande, da vero mattatore, recita, canta e suona con grande talento e farà passare al pubblico una serata di grande spettacolo, divertente, leggero, scacciapensieri.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

