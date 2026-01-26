Carrarese Ora una grande sfida a Venezia Gemignani a Giani | Serie A? No playoff

La Carrarese si prepara a una sfida importante a Venezia, mentre il presidente Eugenio Giani ha assistito al derby toscano tra Carrarese ed Empoli allo stadio dei Marmi. Tra attese e obiettivi, il club affronta un momento significativo in serie B, con alcune dichiarazioni che fanno discutere, tra cui il discorso di Gemignani sulla possibilità di raggiungere i playoff piuttosto che la serie A.

C'era anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, l'altra sera sugli spalti dello stadio dei Marmi per godersi il derby toscano di serie B tra Carrarese ed Empoli. L'amministratore è stato omaggiato di una maglia personalizzata dal presidente della Carrarese, Manrico Gemignani. Tra i due c'è stato anche un simpatico siparietto a fine gara in tribuna. "Serie A?", ha domandato a mo' di battuta Giani. "No, playoff", ha ribattuto prontamente Gemignani restando al gioco. L'onda lunga dell'esaltante successo sull'Empoli si è necessariamente placata in casa gialloazzurra dove dopo i due giorni di riposo si tornerà a lavorare questo pomeriggio in preparazione della proibitiva gara esterna di Venezia.

