Caro vecchio Justin Gaethje, UFC 324 ha rappresentato un momento importante nella sua carriera, offrendo ai fan una prestazione che riflette le sue qualità e il suo impegno. Questo incontro ha mostrato la sua determinazione e capacità di adattarsi alle sfide, confermando il suo ruolo tra i lottatori più rispettati della categoria. Un evento che rimarrà negli appassionati come esempio di tenacia e professionalità.

UFC 324 è stato il capolavoro tardivo di Justin Gaethje, un regalo a tutti quei fan che da tempo aspettavano di vedere una prestazione al livello di quelle che lo hanno reso famoso. Justin Gaethje è quel tipo di fighter che quando una storia sembra già scritta, lui ci tiene a scombussolare i piani. Lo fece con Tony Ferguson, quando “El Cucuy” avrebbe dovuto affrontare Khabib e Gaethje lo ha sostituito, fermando la sua striscia di 12 vittorie consecutive; e lo ha fatto anche stavolta, impedendo la resa dei conti tra Paddy Pimblett e il campione dei pesi leggeri Ilia Topuria. Pimblett era largamente favorito dai bookmaker contro il trentasettenne Gaethje, e in lizza per il probabile incontro con Topuria nell’evento che si terrà a giugno alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

