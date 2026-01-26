Caro Merz dove si nasconde la nuova fregatura?

Caro Merz, in un contesto di crescente collaborazione tra Italia e Germania, è importante analizzare attentamente le nuove dinamiche e gli accordi che si stanno delineando. Questa comunicazione mira a offrire una panoramica chiara e obiettiva sulle recenti intese tra i due paesi, evidenziando potenziali opportunità e criticità, senza lasciarsi trasportare da sensazionalismi o enfasi.

Caro Friedrich Merz, caro cancelliere tedesco, vergo questa stentorea e virile cartolina per festeggiare esultante il nuovo patto d'acciaio fra Italia e Germania e la augusta rinascita del mai dimenticato asse Roma-Berlino. I nostri due eroici popoli, stretti da vicinanza di nobili sentimenti e sospinti dall'orgoglio di antiche tradizioni, hanno suggellato nella splendida cornice di Villa Doria Pamphili, fra l'incantevole giardino all'italiana e il tappeto rosso srotolato a larghe falde, un'intesa destinata a segnare le sorti del mondo futuro. Mi resta solo un dubbio: dove starà questa volta, per noi italiani, la fregatura?.

