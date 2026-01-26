Caro casa ripiegare sull’affitto spesso non è la soluzione

Per molti, l’affitto rappresenta una soluzione temporanea, ma spesso diventa una scelta difficile da sostenere nel lungo termine. Studenti, lavoratori fuori sede e giovani coppie si trovano ad affrontare sfide economiche legate alla casa, rendendo importante valutare alternative e pianificare con attenzione. Conoscere le opzioni disponibili può aiutare a trovare soluzioni più sostenibili e adatte alle proprie esigenze.

Studenti, lavoratori fuori sede, giovani coppie. Tutti accomunati dalla difficoltà di pagare un affitto o di acquistare una casa. Il problema è esploso negli ultimi anni e mentre i prezzi continuano a galoppare in alcune città come Milano a Roma anche la domanda non si esaurisce, anzi viene alimentata da chi vuole rientrare nel Paese, soprattutto nel caso del capoluogo lombardo - approfittando di tutti i vantaggi fiscali introdotti come la flat tax portata sì a 300mila euro all’anno con l’ultima Legge di bilancio ma ancora molto conveniente per i grandi patrimoni -, e da chi nella capitale ha scelto invece di investire mesi e mesi fa per inserirsi nel network degli affitti brevi in vista di quello che è stato il Giubileo, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

L’affitto è troppo caro, ex coniugi tornano sotto lo stesso tetto: “Così possiamo permetterci una casa dignitosa”In un contesto di crescente aumento degli affitti, due ex coniugi di Lucca hanno deciso di condividere nuovamente una casa, trovando in questa soluzione un modo per affrontare le spese e mantenere una vita dignitosa.

