carney trump duello infinito il canada risponde alle minacce usa anche la cina alza la voce

La tensione tra Stati Uniti e Canada si approfondisce, con scambi di minacce e confronti legali nel settore commerciale. Anche la Cina si fa sentire, aggiungendo complessità a una situazione già delicata. Mentre le parti cercano di gestire le proprie posizioni, il rischio di un confronto più articolato rimane aperto, evidenziando le sfide di un equilibrio economico globale in evoluzione.

Roma, 26 gennaio 2026 – La faida tra Usa e Canada rischia di passare dalle minacce alla tenzone in punta di diritto (commerciale). Il tutto per dare una dimensione e un volto formale al duello mediatico in atto da tempo fra Donald Trump e Mark Carney. A far deflagrare la situazione gli accordi commerciali preliminari siglati da quest’ultimo a Pechino durante la sua visita in Cina che hanno indotto il presidente Usa a minacciare Ottawa di dazi “del 100%” in caso di firma definitiva all’intesa. E oggi è lo stesso leader canadese a chiarire che l’accordo in fieri con Pechino non è “di libero scambio” e che quindi non viola quello in essere con Messico e Stati Uniti (USMCA) che prevede l’obbligo di notifica in caso di intese simili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

