Il Carnevale Prenestino 2026 torna a Palestrina, offrendo un’occasione di tradizione e convivialità. Le principali manifestazioni si svolgeranno nelle date dell’8, 12, 15 e 17 febbraio, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori. Un’occasione per riscoprire le radici storiche del carnevale, in un’atmosfera autentica e rispettosa delle tradizioni.

A Palestrina torna il Carnevale Storico Prenestino. Gli eventi clou si svolgeranno nelle giornate dell'8, 12, 15 e 17 febbraio. Sabato 14 febbraio, inoltre, in programma il Gran Veglione di Carnevale. Alle ore 20, presso l'Agriturismo "I Casali di San Pastore", musica e balli dagli anni '70 ai 2000 con Paolo DJ. Disponibile un menu adulti e un menu bambini. Di seguito tutti i dettagli:

