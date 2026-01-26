Il Carnevale Popolare Veliterno 2026 si svolgerà dal 1 al 17 febbraio, offrendo un’occasione per vivere le tradizioni carnevalesche nei pressi di Roma. Durante l’evento, sfilate e carri allegorici animeranno le strade del paese, permettendo a residenti e visitatori di partecipare a una festa che mantiene viva la cultura locale. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire il fascino autentico del Carnevale.

Da domenica 1 febbraio a martedì 17 febbraio torna il “Carnevale Popolare Veliterno”. Sfilate e carri allegorici per festeggiare il Carnevale all'insegna della tradizione alle porte di Roma. Nell’edizione 2026 del Carnevale Popolare Veliterno ci saranno quattro sfilate con carri allegorici e gruppi mascherati: domenica 1, domenica 8, domenica 15, martedì 17 febbraio. Il percorso mascherato partirà da piazza Caduti sul lavoro alle 15 circa. Il corteo dei carri e dei gruppi, radunato in piazza Caduti sul lavoro, percorrerà il Corso, attraverserà piazza Mazzini e piazza Cairoli fino a raggiungere piazza Garibaldi, dove farà una breve sosta, per poi ritornare in piazza Caduti sul lavoro facendo il percorso dell’andata.🔗 Leggi su Romatoday.it

