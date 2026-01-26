Il Carnevale Genzanese 2026 si svolgerà dal 8 al 17 febbraio, concludendosi martedì grasso. L’evento, tradizionale appuntamento della comunità, offrirà momenti di festa e spettacolo nel rispetto delle tradizioni locali. Una manifestazione che ogni anno coinvolge residenti e visitatori, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale di Genzano.

Torna il Carnevale Genzanese. L'edizione 2026 andrà in scena da domenica 8 fino a martedì 17 febbraio (Martedì Grasso). Con la collaborazione della Pro Loco di Genzano verranno realizzati i carri che quest'anno si ispirano a Pirati dei Caraibi, Coco e Toy Story. Si inizia domenica 8 febbraio, si prosegue giovedì 12 febbraio, anche la mattina per il Carnevale delle scuole. Domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio si chiude in piazza Frasconi e sul Corso. "Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts": Dagas, Matisse, Picasso, Renoir, Van Gogh in mostra a Roma🔗 Leggi su Romatoday.it

