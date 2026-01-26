Il Carnevale di Maccarese 2026 si svolgerà domenica 1 febbraio, a partire dalle 14. La manifestazione prevede sfilate e feste con partenza da via Giovanna Reggiani, offrendo un’occasione di aggregazione e divertimento per tutta la comunità. Un evento tradizionale che ogni anno richiama residenti e visitatori, confermando l’importanza della cultura e delle tradizioni locali.

Torna il Carnevale di Maccarese. Domenica 1 febbraio, dalle 14 sfilate e feste con partenza da via Giovanna Reggiani. Dalle ore 14 al via il Corteo Carnevalesco, con partenza da via Giovanna Reggiani. La sfilata proseguirà su viale Castel San Giorgio per poi arrivare al campo adiacente la Parrocchia in viale Castel San Giorgio, 302. Ci saranno gruppi mascherati e carri allegorici. Non mancherà animazione musicale itinerante, food truck e stand gastronomici. L'evento, in primo luogo, era in programma domenica 25 gennaio ma causa maltempo è stato posticipato a domenica 1 febbraio. "Impressionismo e oltre.🔗 Leggi su Romatoday.it

Maccarese si prepara al Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegoriciIl Carnevale di Maccarese 2026 si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 25 gennaio.

Carnevale di Ronciglione 2026Il Carnevale di Ronciglione 2026 si prepara a tornare, portando nella provincia di Viterbo un ricco programma di eventi.

