Carnevale di Frascati 2026

Frascati torna a celebrare il Carnevale. Dal 1 al 17 febbraio 2026, in collaborazione con l’Associazione ArtePassione, con associazioni culturali e il sostegno sponsor locali, il Comune dei Castelli Romani presenta il cartellone di sfilate, spettacoli e momenti di intrattenimento nel centro storico."Il Carnevale rappresenta da sempre un momento gioioso di condivisione per la nostra comunità – ha dichiarato la Sindaca Francesca Sbardella – un tempo in cui Frascati riscopre il valore della propria identità attraverso la festa, la creatività e lo stare insieme. Anche per il 2026 abbiamo lavorato con grande attenzione affinché il programma fosse capace di parlare a tutte e a tutti, offrendo iniziative di qualità per i cittadini e per chi sceglie di vivere la nostra città in questi giorni.🔗 Leggi su Romatoday.it

INIZIA IL CARNEVALE A FRASCATI

