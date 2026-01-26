Carnevale degli Este tutto pronto per la nuova edizione nelle vie del centro storico

Il Carnevale degli Este si avvicina, con le giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio dedicate agli eventi nelle piazze del centro storico di Ferrara. Le celebrazioni coinvolgeranno i contradaioli delle Contrade del Palio, offrendo un’occasione di incontro e tradizione. La manifestazione, ormai consolidata, rappresenta un momento importante per la comunità locale, valorizzando le radici storiche e culturali della città.

C'è grande attesa per le giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio, quando si svolgeranno gli altri due eventi nelle piazze del centro storico, che coinvolgeranno i contradaioli delle Contrade del Palio di Ferrara. Il Carnevale degli Este si distingue per la presenza di una maschera appositamente creata come simbolo identitario dell'intera manifestazione. Inedite fonti documentarie modenesi relative agli anni di governo di Ercole I d'Este rivelano alcune indicazioni interessanti sull'usanza di bruciare durante il Carnevale una sagoma maschile di carta chiamata 'Begosso': il falò avveniva di norma sulla piazza comunale o nel cortile di Corte, il giorno antecedente la Quaresima.

