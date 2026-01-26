Carnevale 2026 | guida alle date e ai segreti della festa più colorata dell’anno

Il Carnevale 2026 si avvicina, portando con sé tradizioni, eventi e sfilate che animano le città italiane. In questa guida troverai tutte le date principali, dal giovedì grasso al martedì grasso, e i dettagli utili per seguire le celebrazioni senza perdere nulla. Un’occasione per scoprire i segreti e le peculiarità di questa festa popolare, tra storia e usanze locali, preparandoti al meglio per vivere il Carnevale 2026.

Tutto quello che devi sapere sul calendario, dal giovedì grasso al martedì grasso, per non perdere nemmeno una sfilata Il. Archiviato il Natale e messi via addobbi e luci, c’è già chi inizia a sbirciare il calendario alla ricerca della prossima occasione per fare festa. Il pensiero corre subito al Carnevale 2026, quel momento magico fatto di maschere, scherzi e tradizioni che sembrano non invecchiare mai. Ma, come ogni anno, la domanda sorge spontanea: quando si festeggia? A differenza di altre ricorrenze, il Carnevale è un “fuggiasco” del calendario, cambiando data di continuo e costringendoci ogni volta a ricalcolare i nostri piani per sfilate e party in maschera. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Festa colorata a Nardò: “Carnevale 26” con baby party per tutta la famigliaNardò si appresta ad accogliere “Carnevale 26”, un evento pensato per tutta la famiglia.

Quando è Carnevale 2026: date, significato e perché quest’anno arriva ‘tardi’Il Carnevale 2026 si svolgerà tra il 9 e il 13 febbraio, con il Martedì Grasso che cade il 13.

