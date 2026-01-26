Carneficina su campo da calcio in Messico | 11 persone uccise dopo una partita a Salamanca

Un grave episodio di violenza si è verificato a Salamanca, in Messico, dopo una partita di calcio. Undici persone, tra cui una donna e un bambino, sono state uccise da uomini armati nel campo da gioco. L’incidente ha suscitato forte preoccupazione e richiede approfondimenti sulle cause e le circostanze dell’accaduto.

Undici persone, tra cui una donna e un bambino, sono state uccise a Salamanca, in Messico, quando uomini armati hanno aperto il fuoco su un campo da calcio dopo una partita. L'attacco si inserisce nell'escalation di violenza legata allo scontro tra cartelli nello Stato di Guanajuato.

