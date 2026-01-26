Carlomagno la mamma di Federica | Ora sto con il bambino capitemi Anguillara sotto choc | Troppe cattiverie non hanno retto il peso

Un tragico episodio ha scosso Anguillara: Federica Torzullo è stata uccisa, mentre la madre, Carlomagno, chiede comprensione per il suo stato emotivo. La comunità è sconvolta e in shock, mentre le indagini proseguono. A pochi chilometri di distanza, si cerca di fare luce sugli eventi che hanno portato a questa drammatica perdita, evidenziando il peso delle emozioni e delle tensioni in un contesto di grande dolore.

dalla nostra inviata Tre villini a pochi chilometri di distanza. Quello dove tutto è cominciato, con l'omicidio di Federica Torzullo, l'altro della sua mamma che non risponde, abbaiano solo i cagnolini e lei liquida al telefono «sto col bambino, capisca», e quello di via Tevere dove i genitori di Claudio Carlomagno hanno preso due sedie e si sono impiccati alla trave del garage. Tutto parla di morte. Eppure Pasquale Carlomagno e Maria Messenio un tempo ballavano anche. Impegnati, lavoratori attivi, una vita limpida e normale. In un paesino che è un presepe, eppure tutto è cambiato, il mondo «è caduto addosso» e Anguillara non è la stessa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Anguillara, il legale di Carlomagno: "Genitori vittime, non hanno retto"Claudio Carlomagno ha appreso della tragica morte dei suoi genitori, avvenuta per suicidio.

Anguillara sotto choc dopo la morte dei genitori di Carlomagno, parlano il sindaco e i vicini: "Dolore profondo"Anguillara si trova in uno stato di forte tristezza dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso di Federica Torzullo.

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, le bugie di Claudio Carlomagno al figlio sulla scomparsa della madre; Maria Messenio, la mamma di Claudio Carlomagno si dimette da assessore di Anguillara: la decisione dopo l'arresto del figlio; Morti i genitori di Carlomagno. Le indagini sul femminicidio di Federica, la confessione del figlio e il biglietto d'addio; Federica Torzullo, quelle ombre sul padre di Carlomagno e la denuncia (falsa) con la madre in caserma.

